«Газпром нефть» запустит роботизированный исследовательский центр

Опубликовано 19 сентября 2024, 14:191 мин.
«Газпром нефть» запустит роботизированный исследовательский центрДля изучения геологических пород
«Газпром нефть» готовится к запуску роботизированного центра «Геосфера», который станет ключевым объектом для изучения геологического материала. В настоящее время на объекте завершает установку лабораторного оборудования.
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В компании отметили, что центр «Геосфера» будет первым в стране роботизированным комплексом для исследования геологических пород, флюидов и керна. Он включает 16 лабораторий, крупнейшее в отрасли кернохранилище и современный образовательный кластер. Площадь комплекса составляет 12 тыс. кв. м.
В лабораториях представлено 160 образцов передового российского оборудования, которое позволит проводить полный спектр исследований: от общей оценки и томографии керна до высокоточного микроструктурного анализа и создания цифровых двойников горных пород. Роботы будут отвечать за прием, маркировку, транспортировку и хранение образцов.