«Газпром нефть» запустит роботизированный исследовательский центр

В компании отметили, что центр «Геосфера» будет первым в стране роботизированным комплексом для исследования геологических пород, флюидов и керна. Он включает 16 лабораторий, крупнейшее в отрасли кернохранилище и современный образовательный кластер. Площадь комплекса составляет 12 тыс. кв. м.

В лабораториях представлено 160 образцов передового российского оборудования, которое позволит проводить полный спектр исследований: от общей оценки и томографии керна до высокоточного микроструктурного анализа и создания цифровых двойников горных пород. Роботы будут отвечать за прием, маркировку, транспортировку и хранение образцов.