«Газпром» удвоит долю трудноизвлекаемого газа

В 2025 году «Газпром» добыл 405,4 млрд куб. м газа, при этом на ТРИЗ пришлось 11,4% объема. По словам Маркелова, на начало 2026 года извлекаемые запасы компании превышали 27 трлн куб. м.

Около 43% разведанных запасов расположено в Ямальском, Якутском и Иркутском центрах газодобычи, а также в Надым-Пур-Тазовском регионе и европейской части России. Еще 30% запасов приходится на месторождения арктического шельфа Карского, Баренцева и Охотского морей.