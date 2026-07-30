«Газпром» удвоит долю трудноизвлекаемого газа

Опубликовано 30 июля 2026, 21:551 мин.
«Газпром» удвоит долю трудноизвлекаемого газаОсновные ресурсы сосредоточены на Ямале и арктическом шельфе
Заместитель главы «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что к 2030 году доля газа, добываемого из трудноизвлекаемых запасов, должна вырасти до 47% от общего объема добычи компании. Эти данные представлены в его докладе в рамках форума «Энергия Сахалина».
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В 2025 году «Газпром» добыл 405,4 млрд куб. м газа, при этом на ТРИЗ пришлось 11,4% объема. По словам Маркелова, на начало 2026 года извлекаемые запасы компании превышали 27 трлн куб. м.
Около 43% разведанных запасов расположено в Ямальском, Якутском и Иркутском центрах газодобычи, а также в Надым-Пур-Тазовском регионе и европейской части России. Еще 30% запасов приходится на месторождения арктического шельфа Карского, Баренцева и Охотского морей.