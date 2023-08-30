Где и когда можно увидеть голубую суперлуну: советы Роскосмоса

В статье сообщается, что у любителей ночного неба есть прекрасная возможность наблюдать самое большое полнолуние в последнюю ночь лета. Во время суперлуния полная Луна находится в самой близкой к Земле точке своей эллиптической орбиты (перигее). Нужная фаза лунного цикла наступит 31 августа в 04:37 по московскому времени.

Термин «Голубая Луна» не связан с цветом Луны. Он относится ко второму полнолунию за календарный месяц; первое произошло 1 августа.

Чтобы в полной мере насладиться этим редким явлением, рекомендуется наблюдать его на открытой местности, вдали от городской засветки, чтобы избежать светового загрязнения и погрузиться в таинственную атмосферу этого события, отмечает Роскосмос.