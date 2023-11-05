Гендиректор VK: большинство людей проводит в интернете больше 6 часов в день

Кириенко подчеркнул, что формируется новая тенденция - edutainment, где образование и развлечения соединяются. Около 89% пользователей VK, практически вся аудитория Рунета, стремится узнать что-то новое, их интерес к образованию за последний год вырос на 65%. Он отметил, что это осуществляется благодаря возможностям, предоставляемым российским обществом.

В рамках VK каждый день люди тратят около 3,4 миллиарда минут, причем каждый четвертый пользователь использует образовательные сервисы. Они охватывают как школьников (11 миллионов зарегистрированных учеников), так и студентов и взрослых (14 миллионов пользователей), добавил Владимир Кириенко.