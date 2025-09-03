Генетический банк редких краснокнижных птиц появится в России

Система будет охватывать такие виды, как сапсан, балобан, кречет, дрофа и стерх. При рождении птенцов в специализированных питомниках ученые будут брать генетические пробы и заносить информацию в централизованную базу. Это обеспечит полную прослеживаемость происхождения особей на протяжении всего жизненного цикла.

Создание генетического банка позволит решить несколько важных задач. Во-первых, исключит возможность незаконной торговли дикими птицами под видом выращенных в неволе. Во-вторых, даст ученым точные данные о реальной численности популяций и их генетическом разнообразии.

Доступ к системе получат природоохранные и правоохранительные структуры. Хранение информации планируется организовать на базе научных учреждений Минприроды России.

Проект также позволит анализировать состояние потомства, прогнозировать риски заболеваемости и разрабатывать более эффективные меры по сохранению биоразнообразия. Обсуждение инициативы запланировано в рамках предстоящего Восточного экономического форума и Международного форума «День сокола».