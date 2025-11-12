Генетики выявили народы России с риском осложнений от наркоза

Опубликовано 12 ноября 2025, 15:001 мин.
Генетики выявили народы России с риском осложнений от наркозаРазная реакция народов на анестезию
Российские ученые из компании Genotek проанализировали геномы более 166 тыс. жителей РФ и обнаружили, что реакция на наркоз у разных народов заметно различается. Исследование показало, что мутации в гене KCNB2 влияют на вероятность появления послеоперационной тошноты и рвоты.
Особую предрасположенность к неприятным симптомам имеют кабардинцы, черкесы и адыгейцы: среди них ген «аллель С» встречается у 41,75% людей. На втором месте оказались мордвины (37,47%), на третьем — башкиры (36,87%). Наименьший риск наблюдается у корейцев (6,5%), марийцев (18,42%) и бурят (20,75%).
Ген KCNB2 регулирует калиевые каналы, отвечающие за электрический потенциал клеток головного мозга. Наличие вариации «аллель С» удваивает вероятность тошноты после наркоза.
Собранные данные помогут врачам точнее подбирать препараты и дозировки перед операциями, снижая риск осложнений и ускоряя восстановление пациентов.