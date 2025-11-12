Генетики выявили народы России с риском осложнений от наркоза

Особую предрасположенность к неприятным симптомам имеют кабардинцы, черкесы и адыгейцы: среди них ген «аллель С» встречается у 41,75% людей. На втором месте оказались мордвины (37,47%), на третьем — башкиры (36,87%). Наименьший риск наблюдается у корейцев (6,5%), марийцев (18,42%) и бурят (20,75%).

Ген KCNB2 регулирует калиевые каналы, отвечающие за электрический потенциал клеток головного мозга. Наличие вариации «аллель С» удваивает вероятность тошноты после наркоза.

Собранные данные помогут врачам точнее подбирать препараты и дозировки перед операциями, снижая риск осложнений и ускоряя восстановление пациентов.