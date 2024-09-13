Геофизический комплекс у вулканов на Камчатке начнет работу в 2026 году

Опубликовано 13 сентября 2024, 14:591 мин.
Геофизический комплекс у вулканов на Камчатке начнет работу в 2026 годуНовый проект поможет прогнозировать извержения и развивать регион
Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров сообщил, что в Петропавловске-Камчатском, где с 11 по 13 сентября проходит Конгресс молодых ученых, обсужден проект по созданию геофизического комплекса в районе Авачинского и Корякского вулканов. Новый центр может начать функционировать в 2026 году.
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Проект предполагает установку оборудования, которое будет мониторить активность вулканов и прогнозировать возможные извержения. Это особенно важно для Петропавловск-Камчатской городской агломерации и Елизовского муниципального района, где развиваются туристическая инфраструктура и строятся новые социальные объекты, отметил Озеров.
По его словам, комплекс будет использовать тепло земли, забуриваясь в вулканические районы на небольшую глубину и преобразуя температуры около 100−200 градусов в электроэнергию.