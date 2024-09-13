Геофизический комплекс у вулканов на Камчатке начнет работу в 2026 году

Проект предполагает установку оборудования, которое будет мониторить активность вулканов и прогнозировать возможные извержения. Это особенно важно для Петропавловск-Камчатской городской агломерации и Елизовского муниципального района, где развиваются туристическая инфраструктура и строятся новые социальные объекты, отметил Озеров.

По его словам, комплекс будет использовать тепло земли, забуриваясь в вулканические районы на небольшую глубину и преобразуя температуры около 100−200 градусов в электроэнергию.