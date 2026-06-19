Георадар раскрыл неизвестные захоронения в Троице-Сергиевой лавре

Кроме георадаров, ученые используют трехмерное сканирование и другие цифровые методы, которые помогают быстрее изучать исторические объекты.

Заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова сообщила, что данные приборов сначала вызвали сомнения у специалистов, но последующие раскопки подтвердили наличие трех линий захоронений. Среди найденных объектов оказались и ранее неизвестные погребения студентов Духовной академии.

Ранее во время раскопок кургана Туннуг-1 в Туве археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили бронзовый предмет в виде кабаньего клыка.