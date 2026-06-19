В России
Опубликовано 19 июня 2026, 08:09
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Георадар раскрыл неизвестные захоронения в Троице-Сергиевой лавре

Археологи подтвердили данные сканирования
Археологи обнаружили ранее неизвестные захоронения на территории Троице-Сергиевой лавры с помощью георадара и методов точных наук. Исследования показали, что некрополь имеет несколько рядов могил, хотя письменные источники указывали только на один, пишет ТАСС.
Георадар раскрыл неизвестные захоронения в Троице-Сергиевой лавре

© Ferra.ru

Кроме георадаров, ученые используют трехмерное сканирование и другие цифровые методы, которые помогают быстрее изучать исторические объекты.

Заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова сообщила, что данные приборов сначала вызвали сомнения у специалистов, но последующие раскопки подтвердили наличие трех линий захоронений. Среди найденных объектов оказались и ранее неизвестные погребения студентов Духовной академии.

Ранее во время раскопок кургана Туннуг-1 в Туве археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили бронзовый предмет в виде кабаньего клыка.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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