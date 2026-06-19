Георадар раскрыл неизвестные захоронения в Троице-Сергиевой лавре

Опубликовано 19 июня 2026, 08:091 мин.
Георадар раскрыл неизвестные захоронения в Троице-Сергиевой лавреАрхеологи подтвердили данные сканирования
Археологи обнаружили ранее неизвестные захоронения на территории Троице-Сергиевой лавры с помощью георадара и методов точных наук. Исследования показали, что некрополь имеет несколько рядов могил, хотя письменные источники указывали только на один, пишет ТАСС.
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Кроме георадаров, ученые используют трехмерное сканирование и другие цифровые методы, которые помогают быстрее изучать исторические объекты.
Заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова сообщила, что данные приборов сначала вызвали сомнения у специалистов, но последующие раскопки подтвердили наличие трех линий захоронений. Среди найденных объектов оказались и ранее неизвестные погребения студентов Духовной академии.
Ранее во время раскопок кургана Туннуг-1 в Туве археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили бронзовый предмет в виде кабаньего клыка.