«Геоскан» представил концепцию «Пионер икс» для наземных и подводных дронов

24 апреля 2026
«Геоскан» представил концепцию «Пионер икс» для наземных и подводных дроновЕдиная система
На конференции «Технологии Геоскана 2026» компания «Геоскан» показала концепцию «Пионер икс». Она предназначена для разработки наземных дронов и подводных аппаратов на базе совместимых компонентов и единых принципов интеграции.
Решение объединяет аппаратную часть, программную платформу, интерфейсы интеграции и сервисный слой. В архитектуре предусмотрены API, SDK и возможность подключения стороннего оборудования, что позволяет расширять систему и использовать ее вне внутренних продуктов компании.
Часть элементов уже реализована в действующих прототипах. Концепция ориентирована на применение в образовательной среде и инженерных задачах. Она позволяет работать с единым технологическим стеком и создавать устройства, сервисы и учебные сценарии. Платформа рассчитана на использование школьниками, студентами и разработчиками.