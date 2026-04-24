«Геоскан» запустил цифровую платформу «Пионер хаб» для обучения робототехнике

Платформа дает возможность преподавателям выдавать задания, смотреть результаты учеников в симуляторах и проверять домашние работы. На основе этих данных принимается решение о допуске к реальным полетам на дронах и работе с другими робототехническими устройствами. Система объединяет установку программ, работу с классами и группами, сбор результатов. Также есть доступ к обучающим курсам, соревновательному разделу и базе знаний.

Сейчас платформа интегрирована с симулятором ручного пилотирования «Пионер дрон сим». В будущем добавят совместимость с «Геоскан симулятором» для автономных миссий и с «Пионер код ЛМС» для задач по программированию. В компании отметили, что преподавателям нужен единый инструмент для ведения групп и связи цифровой практики с реальной техникой.