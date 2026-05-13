В России
Опубликовано 13 мая 2026, 08:53
1 мин.

«Геоскан» запустил программу обучения работе с БАС для лесной отрасли

Курс рассчитан на 40 академических часов
Компания «Геоскан» начала подготовку специалистов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) для задач лесного хозяйства. Первой отраслевой программой стал курс по эксплуатации беспилотников самолетного типа с максимальной взлетной массой до 30 кг и обработке материалов аэрофотосъемки, пишет ТАСС.
«Геоскан» запустил программу обучения работе с БАС для лесной отрасли

© Ferra.ru

Программа включает 40 академических часов. В рамках обучения слушатели осваивают управление БАС, а также работу с данными, полученными во время аэрофотосъемки, отметили в пресс-службе компании.

Программу согласовала профильная кафедра Мытищинского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана. После завершения обучения участники получают удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Первыми обучение прошли сотрудники ФБУ «Рослесозащита», занимающиеся государственным лесопатологическим мониторингом.