«Геоскан» запустил программу обучения работе с БАС для лесной отрасли

Опубликовано 13 мая 2026, 08:53
«Геоскан» запустил программу обучения работе с БАС для лесной отраслиКурс рассчитан на 40 академических часов
Компания «Геоскан» начала подготовку специалистов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) для задач лесного хозяйства. Первой отраслевой программой стал курс по эксплуатации беспилотников самолетного типа с максимальной взлетной массой до 30 кг и обработке материалов аэрофотосъемки, пишет ТАСС.
Программа включает 40 академических часов. В рамках обучения слушатели осваивают управление БАС, а также работу с данными, полученными во время аэрофотосъемки, отметили в пресс-службе компании.
Программу согласовала профильная кафедра Мытищинского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана. После завершения обучения участники получают удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
Первыми обучение прошли сотрудники ФБУ «Рослесозащита», занимающиеся государственным лесопатологическим мониторингом.