Герман Греф: Развитие ИИ призвано создать человекоцентричную экономику

Герман Греф: Развитие ИИ призвано создать человекоцентричную экономикуА модель потребительства окажется в прошлом
Глава Сбербанка, Герман Греф, выступив на Дне инвестора, подчеркнул, что акцентированная работа над искусственным интеллектом призвана сделать экономику более ориентированной на человека, то есть человекоцентричной, пишет РИА Новости..
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Он выразил убеждение в том, что эта ответственная работа по развитию искусственного интеллекта будет способствовать созданию новой модели экономики, где человек будет на первом месте.
Греф отметил, что Сбербанк стремится стать активной частью этого процесса. Он также предположил, что модель потребительства, где человек рассматривается только как источник дохода окажется уже в прошлом.
Задача бизнеса - помогать клиенту быть гибким и адаптивным в нестабильном мире. Эта нестабильность, эта хрупкость никуда не денется.