Герман Греф: Развитие ИИ призвано создать человекоцентричную экономику

Он выразил убеждение в том, что эта ответственная работа по развитию искусственного интеллекта будет способствовать созданию новой модели экономики, где человек будет на первом месте.

Греф отметил, что Сбербанк стремится стать активной частью этого процесса. Он также предположил, что модель потребительства, где человек рассматривается только как источник дохода окажется уже в прошлом.