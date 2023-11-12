Герман Греф заявил о дефиците специалистов в области ИИ

В ходе онлайн-урока "Разговор о важном" он подчеркнул, что несмотря на исторически низкий уровень безработицы в стране, существует значительный недостаток профессионалов в области построения нейронных сетей и искусственного интеллекта.

Греф также ответил на вопрос о будущем рынка труда, отметив, что предполагает стабильность в большинстве профессий, за исключением тех, которые не требуют квалифицированного труда. Он подчеркнул, что большинство профессий сохранятся, однако они будут существенно изменены в связи с быстро развивающимися цифровыми технологиями.