Герман Греф заявил о дефиците специалистов в области ИИ

15:25, 12 ноября 2023
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Герман Греф заявил о дефиците специалистов в области ИИИ о том какие профессии будут востребованы в будущем
Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка, выразил озабоченность дефицитом квалифицированных специалистов в области цифровых технологий в России, пишет ТАСС.
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В ходе онлайн-урока "Разговор о важном" он подчеркнул, что несмотря на исторически низкий уровень безработицы в стране, существует значительный недостаток профессионалов в области построения нейронных сетей и искусственного интеллекта.
Греф также ответил на вопрос о будущем рынка труда, отметив, что предполагает стабильность в большинстве профессий, за исключением тех, которые не требуют квалифицированного труда. Он подчеркнул, что большинство профессий сохранятся, однако они будут существенно изменены в связи с быстро развивающимися цифровыми технологиями.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела ВоробьеваТеги:
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