Гибридный ИИ из Якутии поможет прогнозировать лесные пожары

Ректор вуза Анатолий Николаев во время Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что проект нацелен на создание системы, способной в реальном времени прогнозировать распространение пожаров и оценивать нанесенный ущерб. Это позволит оперативно принимать решения по ликвидации пожаров и проводить постпожарный анализ.

Лаборатория была создана в 2021 году на базе Института математики и информатики СВФУ. В проекте участвуют студенты и молодые ученые, что позволяет развивать новые технологии и готовить специалистов, которые будут использовать ИИ для борьбы с природными катастрофами.