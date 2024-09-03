Гибридный ИИ из Якутии поможет прогнозировать лесные пожары

Опубликовано 03 сентября 2024, 15:321 мин.
Гибридный ИИ из Якутии поможет прогнозировать лесные пожарыВ реальном времени
Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии разрабатывают гибридный искусственный интеллект (ИИ) для мониторинга и управления лесными пожарами. Лаборатория «Вычислительные технологии и искусственный интеллект» работает над этим проектом в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «Север».
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Ректор вуза Анатолий Николаев во время Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что проект нацелен на создание системы, способной в реальном времени прогнозировать распространение пожаров и оценивать нанесенный ущерб. Это позволит оперативно принимать решения по ликвидации пожаров и проводить постпожарный анализ.
Лаборатория была создана в 2021 году на базе Института математики и информатики СВФУ. В проекте участвуют студенты и молодые ученые, что позволяет развивать новые технологии и готовить специалистов, которые будут использовать ИИ для борьбы с природными катастрофами.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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