Гигафабрика Росатома в Калининграде начнёт производство аккумуляторов

Опубликовано 04 мая 2025, 03:001 мин.
Гигафабрика Росатома в Калининграде начнёт производство аккумуляторовВ Немане возводят гигафабрику с высокой автоматизацией производства
В Калининградской области Росатом строит гигафабрику для производства накопителей энергии. Фабрика, расположенная в городе Неман, будет оснащена 150 единицами высокотехнологичного оборудования. В настоящее время идет монтаж и пуско-наладка оборудования, а производственные процессы будут автоматизированы на 90%, что обеспечит невероятную скорость: одна аккумуляторная ячейка будет выпускаться каждую секунду.
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Ожидается, что на фабрике будет работать до 1 500 человек, включая специалистов в области механики, энергетики, логистики и качества. На данный момент в структуре предприятия уже более 100 сотрудников. К концу 2025 года, когда фабрика начнёт опытно-промышленное производство, количество работников значительно увеличится.
Строительство объектов на фабрике близится к завершению, и в ближайшие месяцы начнется установка и настройка оборудования. В конце 2025 года запланирован запуск производственного процесса, а в 2026 году планируется выпуск первой серийной продукции.