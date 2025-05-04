Гигафабрика Росатома в Калининграде начнёт производство аккумуляторов

Ожидается, что на фабрике будет работать до 1 500 человек, включая специалистов в области механики, энергетики, логистики и качества. На данный момент в структуре предприятия уже более 100 сотрудников. К концу 2025 года, когда фабрика начнёт опытно-промышленное производство, количество работников значительно увеличится.

Строительство объектов на фабрике близится к завершению, и в ближайшие месяцы начнется установка и настройка оборудования. В конце 2025 года запланирован запуск производственного процесса, а в 2026 году планируется выпуск первой серийной продукции.