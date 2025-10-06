Гигафабрика в Калининградской области заработает в 2026 году

По планам, предприятие выйдет на проектную мощность весной или летом 2026 года. Производственные линии смогут обеспечивать батареями до 50 тысяч электромобилей в год.

На данный момент на фабрике идет расстановка и пусконаладка оборудования. Первый пробный запуск в опытно-промышленную эксплуатацию запланирован на 15 декабря. После этого потребуется от полугода для отладки технологических процессов.

Производство является высокоавтоматизированным — общая длина роботизированных линий составляет 2,5 километра. Такой масштабный проект реализуется в России впервые.