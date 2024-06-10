ГК «Аквариус» выпустила российские компьютеры

Опубликовано 10 июня 2024, 22:30
1 мин.
ГК «Аквариус» выпустила российские компьютерыС процессорами 14 поколения
Группа компаний «Аквариус» выпустила первые отечественные настольные компьютеры и моноблоки с процессорами 14 поколения i5−14 400 и i3−14 100. В новой линейке представлены компактные модели Aquarius Pro P30 K51, Aquarius Pro P30 K50, а также моноблоки Aquarius Mnb Pro T924 и Aquarius Mnb Pro T927. Все устройства включены в реестр Минпромторга.
© Ferra.ru
Инженеры «Аквариуса» разработали BIOS материнской платы Aquarius AQH610T, который обеспечивает полноценную работу не только процессоров 12 и 13 поколений, но и нового 14 поколения. Это позволяет компании оставаться на передовой линии технологического прогресса и быстро адаптироваться к изменениям в ИТ-сфере.
По словам директора департамента по развитию клиентских устройств группы компаний «Аквариус» Николая Петрова, запуск производства этих компьютеров является значимым событием для российского ИТ-рынка.