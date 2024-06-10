ГК «Аквариус» выпустила российские компьютеры

Инженеры «Аквариуса» разработали BIOS материнской платы Aquarius AQH610T, который обеспечивает полноценную работу не только процессоров 12 и 13 поколений, но и нового 14 поколения. Это позволяет компании оставаться на передовой линии технологического прогресса и быстро адаптироваться к изменениям в ИТ-сфере.

По словам директора департамента по развитию клиентских устройств группы компаний «Аквариус» Николая Петрова, запуск производства этих компьютеров является значимым событием для российского ИТ-рынка.