Глава Минцифры объяснил отсутствие ИИ в Госуслугах

Шадаев подчеркнул, что ИИ не является неотъемлемой частью процесса гособслуживания, особенно в оказании фронтальных услуг. Он отметил улучшение в фронтальном обслуживании, но заметил, что сроки предоставления услуг пока не уменьшились существенно.

Глава Минцифры, Максут Шадаев также рассказал о сферах госуправления, где искусственный интеллект уже используется, включая системы видеонаблюдения, а также его потенциал в области медицинских диагностических систем и колл-центров для обслуживания населения.