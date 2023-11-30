Глава Минцифры объяснил отсутствие ИИ в Госуслугах

Глава Минцифры объяснил отсутствие ИИ в ГосуслугахИ где в каких сферах госуправления он используется
На мероприятии Tadviser Summit глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что Искусственный Интеллект (ИИ) не играет критической роли в оказании государственных услуг, так как этот процесс не предполагает субъективных решений, пишет РИА Новости.
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Шадаев подчеркнул, что ИИ не является неотъемлемой частью процесса гособслуживания, особенно в оказании фронтальных услуг. Он отметил улучшение в фронтальном обслуживании, но заметил, что сроки предоставления услуг пока не уменьшились существенно.
Глава Минцифры, Максут Шадаев также рассказал о сферах госуправления, где искусственный интеллект уже используется, включая системы видеонаблюдения, а также его потенциал в области медицинских диагностических систем и колл-центров для обслуживания населения.