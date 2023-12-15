Глава Минцифры оценил замедление роста зарплат в IT-индустрии

Шадаев подчеркнул, что в 2022 году в индустрии была паника, многие уезжали, и компании постепенно увеличивали зарплаты для стабилизации. На фоне этого он выразил удовлетворение замедлением темпов роста заработных плат, рассматривая это как показатель перехода рынка из перегретости в более уравновешенное состояние.

Глава Минцифры уточнил, что хотя средние зарплаты в аккредитованных ИТ-компаниях в 2022 году выросли более чем на 15%, статистики за 2023 год пока нет. Он подчеркнул, что временное замедление роста заработных плат в целом свидетельствует об изменении состояния рынка, что важный фактор для отрасли.