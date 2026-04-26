Глава Минобрнауки заявил о неизбежном приходе ИИ в российские вузы

26 апреля 2026, 16:47
Глава Минобрнауки заявил о неизбежном приходе ИИ в российские вузыФальков призвал осмысленно внедрять технологии в образование
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что искусственный интеллект (ИИ) неизбежно придет в систему высшего образования и многое в ней изменит. По его словам, отдельные университеты уже применяют ИИ на практике.
Глава ведомства подчеркнул, что главная задача сейчас — внедрять технологию правильно и осмысленно, а затем масштабировать удачные практики на всю систему.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) должно влиять на подготовку специалистов. На стратегической сессии, посвященной кадровому обеспечению экономики, он подчеркнул необходимость гибкости профстандартов и образовательных программ. По словам главы правительства, колледжи, вузы и центры занятости должны синхронно реагировать на запросы предприятий, оперативно обновляя учебные курсы.