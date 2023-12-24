Глава Минприроды: нацпроект "Экология" может быть продлен до 2030 года

Глава Минприроды: нацпроект "Экология" может быть продлен до 2030 годаИ обсуждается создание еще одного нацпроекта
Глава Министерства природных ресурсов и экологии, Александр Козлов, поделился информацией о возможном продлении национального проекта «Экология» до 2030 года. По его словам, также обсуждается создание отдельного нацпроекта, посвященного очистке рек и оздоровлению водоемов, пишет РИА Новости.
© Ferra.ru
Козлов отметил, что вопросы, связанные с водными ресурсами, играют важную роль для России. Он подчеркнул необходимость решения проблем, связанных с очисткой рек и экологическим благополучием водоемов.
Учитывая, что более 111 миллионов человек проживают вблизи российских рек, Козлов подчеркнул важность разработки решений по обеспечению безопасности жителей.
Однако глава Минприроды не уточнил конкретных сроков запуска нового нацпроекта. Обсуждение данной инициативы продолжается, и планируется учесть широкий спектр вопросов, связанных с экологическими проблемами водных объектов страны.