Глава Минприроды: нацпроект "Экология" может быть продлен до 2030 года

Козлов отметил, что вопросы, связанные с водными ресурсами, играют важную роль для России. Он подчеркнул необходимость решения проблем, связанных с очисткой рек и экологическим благополучием водоемов.

Учитывая, что более 111 миллионов человек проживают вблизи российских рек, Козлов подчеркнул важность разработки решений по обеспечению безопасности жителей.

Однако глава Минприроды не уточнил конкретных сроков запуска нового нацпроекта. Обсуждение данной инициативы продолжается, и планируется учесть широкий спектр вопросов, связанных с экологическими проблемами водных объектов страны.