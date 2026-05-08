Глава Минпромторга: Ил-114-300 лучше аналогов по эффективности и дальности

Министр подчеркнул, что самолёт получился экономически эффективным, что напрямую повлияет на экономику авиакомпаний. Модернизированная версия турбовинтового Ил-114 создавалась для региональных перевозок. Основная лётная программа уже завершена, а первыми эксплуатантами станет 2-ой Архангельский авиаотряд.

По словам замглавы Минпромторга Геннадия Абраменкова, передача первых трёх машин заказчику ожидается до конца текущего года. В ОАК (входит в Ростех) добавили, что серийное производство разворачивается. Ил-114-300 призван укрепить транспортную доступность регионов и снизить зависимость от импортных лайнеров.

«Мы уже с Росавиацией видим, что лётно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги в этом классе. Это касается топливной эффективности, дальности, грузоподъёмности. Действительно, получилась очень хорошая экономически эффективная машина, что безусловно влияет на экономику эксплуатантов», — отметил министр.