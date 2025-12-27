Глава Минпромторга: пассажирские Ту-214 начнут выпускать к 2026 году

Министр подчеркнул, что получение самолётом Ту-214 одобрения главного изменения типовой конструкции открывает путь к серийному производству. При поддержке ведомства производитель прошёл масштабную модернизацию и техническое переоснащение.

Были построены и введены в эксплуатацию центр механической обработки с высокопроизводительным токарным и фрезерным оборудованием, а также корпус агрегатной сборки фюзеляжа, где устанавливаются клепальные автоматы и стапельно-сборочная оснастка. Завершается техническое переоснащение всех видов производства и строительство трёх логистических центров для хранения металла и комплектующих.

«Эти меры позволят нарастить выпуск самолётов Ту-214, серийное производство которых планируется поэтапно начать после завершения всех доработок к 2026 году», — подчеркнул Алиханов.