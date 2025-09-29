Глава Минпромторга РФ назвал электромобиль «Атом» перспективным

Опубликовано 29 сентября 2025, 22:411 мин.
Глава Минпромторга РФ назвал электромобиль «Атом» перспективнымПроект может быть востребован в России и Белоруссии
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов положительно оценил перспективы российского электромобиля «Атом». На полях международной выставки «Иннопром. Беларусь» он выразил надежду, что модель будет популярна как в России, так и в Белоруссии.
© Атом
При этом глава Минпромторга отметил, что успех проекта зависит от развития необходимой инфраструктуры. Он также добавил, что в первый год производства не стоит ожидать массового выпуска этого автомобиля.
Презентация электромобиля «Атом» в Белоруссии стала его первым показом на зарубежной выставке.
Напомним, что российский электромобиль «Атом» успешно прошёл сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет использовать и продавать эту машину. Сертификат был выдан компании «Кама».