Глава Минпромторга РФ назвал электромобиль «Атом» перспективным

При этом глава Минпромторга отметил, что успех проекта зависит от развития необходимой инфраструктуры. Он также добавил, что в первый год производства не стоит ожидать массового выпуска этого автомобиля.

Презентация электромобиля «Атом» в Белоруссии стала его первым показом на зарубежной выставке.

Напомним, что российский электромобиль «Атом» успешно прошёл сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет использовать и продавать эту машину. Сертификат был выдан компании «Кама».