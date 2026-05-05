Глава Минпромторга: сертификация импортозамещённого SJ-100 завершится в этом году

Ранее замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков уточнил, что все сертификационные полёты по программе SJ-100 ожидаются в течение 2–3 месяцев. В разной степени готовности сейчас находятся 26 серийных самолётов из 42 законтрактованных.

Напомним, SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный лайнер, создаваемый взамен импортных комплектующих. Самолёт станет ещё одной моделью в семействе эксплуатируемых Superjet. Успешная сертификация позволит начать регулярные поставки авиакомпаниям и укрепить технологическую независимость России в гражданской авиации.

«Сейчас четыре образца участвуют в сертификационных испытаниях, которые идут без серьёзных замечаний. Мы планируем в ближайшее время закончить сертификацию и в этом году начать серийные поставки уже непосредственно заказчикам», — заявил министр.