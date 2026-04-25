Глава Минтранса заявил о конкурентоспособности российского поезда для ВСМ

Опубликовано 25 апреля 2026, 18:08
Глава Минтранса заявил о конкурентоспособности российского поезда для ВСМРазработка идет для линии Москва-СПб
Российский поезд для будущей высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург будет конкурентоспособен на мировом уровне. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в рамках форума «Инновации. Технологии. Производство», пишет ТАСС.
© Ferra.ru
По его словам, разработка ведется на базе отечественных технологий и идет в соответствии с установленным графиком. Сравнение проводится с зарубежными аналогами, включая поезда из Китая и Франции.
Проект первой в России высокоскоростной железнодорожной линии реализуется по поручению президента и входит в нацпроект «Эффективная транспортная система». Протяженность маршрута составит около 700 км, он пройдет через шесть регионов с населением около 30 млн человек.
Строительство запланировано на 2024−2028 годы, ввод в эксплуатацию ожидается в 2028 году.