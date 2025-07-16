Глава правительства заявил о наличии у России ресурсов для прорыва в авиастроении

Опубликовано 16 июля 2025, 19:301 мин.
Глава правительства заявил о наличии у России ресурсов для прорыва в авиастроенииГлавная задача отрасли — увеличение пассажиропотока
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что у страны есть все необходимые ресурсы для значительного прогресса в авиационной промышленности. Об этом премьер-министр заявил, выступая на стратегической сессии по развитию авиационной промышленности.
По словам Мишустина, на реализацию этого проекта планируется выделить 765 млрд рублей до 2030 года. Средства будут направлены на строительство самолётов и разработку оборудования для них. Он отметил, что все воздушные суда должны быть основаны на российских технологиях.
Глава правительства подчеркнул, что увеличение пассажиропотока — главная задача отрасли. Мишустин также отметил, что в России активно модернизируются и строятся новые аэропорты.
«Наша страна обладает достаточным технологическим потенциалом, всеми ресурсами, чтобы совершить кардинальный прорыв в сфере авиастроения. Как следствие, обеспечить нашим гражданам гарантированную возможность для удобных, комфортных, безопасных перелётов», — подчеркнул глава правительства.