Глава правительства заявил о наличии у России ресурсов для прорыва в авиастроении

По словам Мишустина, на реализацию этого проекта планируется выделить 765 млрд рублей до 2030 года. Средства будут направлены на строительство самолётов и разработку оборудования для них. Он отметил, что все воздушные суда должны быть основаны на российских технологиях.

Глава правительства подчеркнул, что увеличение пассажиропотока — главная задача отрасли. Мишустин также отметил, что в России активно модернизируются и строятся новые аэропорты.

«Наша страна обладает достаточным технологическим потенциалом, всеми ресурсами, чтобы совершить кардинальный прорыв в сфере авиастроения. Как следствие, обеспечить нашим гражданам гарантированную возможность для удобных, комфортных, безопасных перелётов», — подчеркнул глава правительства.