Глава РАН заявил, что ИИ не заменит ученых

Опубликовано 16 мая 2026, 05:201 мин.
Глава РАН заявил, что ИИ не заменит ученыхОценка влияния машинного обучения
Президент Российская академия наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) не приведет к снижению роли ученых. По его словам, современные технологии лишь расширяют возможности исследователей и помогают эффективнее обрабатывать большие объемы данных, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Глава РАН отметил, что предпочитает использовать термин «машинное обучение» вместо «искусственный интеллект». Он напомнил, что подобные методы применялись в научной среде еще в начале 1980-х годов, в том числе для поиска корреляций среди тысяч параметров.
Красников также сообщил, что одной из центральных тем совместного заседания президиумов Национальной академии наук Беларуси и РАН стало сокращение времени между фундаментальными исследованиями и внедрением разработок на практике.