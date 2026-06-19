Глава Роскосмоса посетил лаборатории КНИТУ-КАИ в Казани

КНИТУ-КАИ входит в консорциум «Созвездие Роскосмоса» и уже работает с предприятиями отрасли. Университет участвует в подготовке инженерных кадров и развитии программ профессионального мастерства, а также сотрудничает с такими структурами, как АО «Решетнев», «Российские космические системы» и «Терратех», сообщили в госкорпорации.

Также стало известно, что в 2026 году вуз примет соревнования X корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса». В рамках сотрудничества университет продолжит исследования и подготовку специалистов для космической отрасли.