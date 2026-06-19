В России
Опубликовано 19 июня 2026, 10:45
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Глава Роскосмоса посетил лаборатории КНИТУ-КАИ в Казани

Обсудили развитие сотрудничества
Дмитрий Баканов, глава Роскосмоса, посетил научные и профильные лаборатории Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ). В ходе визита обсуждались направления дальнейшего сотрудничества между госкорпорацией и Республикой Татарстан.
Глава Роскосмоса посетил лаборатории КНИТУ-КАИ в Казани

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КНИТУ-КАИ входит в консорциум «Созвездие Роскосмоса» и уже работает с предприятиями отрасли. Университет участвует в подготовке инженерных кадров и развитии программ профессионального мастерства, а также сотрудничает с такими структурами, как АО «Решетнев», «Российские космические системы» и «Терратех», сообщили в госкорпорации.

Также стало известно, что в 2026 году вуз примет соревнования X корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса». В рамках сотрудничества университет продолжит исследования и подготовку специалистов для космической отрасли.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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