Опубликовано 19 ноября 2025, 01:13
Глава Ростеха: Россия переходит на производство импортозамещённых самолётов

И в гражданской авиации
Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что Россия переходит на полностью импортозамещённое производство гражданских самолётов, а не толок военной техники. Изначально Россия планировала совместные проекты по созданию самолётов с иностранными партнёрами, однако санкции ещё в 2014 году ускорили усилия по импортозамещению.
Как отмечает агентство РИА Новости, среднемагистральный самолёт МС-21 Superjet теперь полностью российского производства, с отечественными двигателями, авионикой и композитными крыльями. Сертификация МС-21, которая также изначально была международной, близится к завершению, поскольку на нём установлены российские двигатели и авионика.

Вертолеты, подобные «Ансату», были модернизированы с использованием российских двигателей, которые оказались лучше импортных, что позволило увеличить дальность полёта и повысить эффективность.

«Да, мы изначально планировали, что мы будем делать совместно в кооперации с нашими иностранными партнёрами. Но, к сожалению, не получилось. Вся военная техника, как ранее делалась собственными силами, так и продолжается. Сегодня мы переходим на производство полностью импортозамещённой и гражданской авиации», — рассказал Чемезов.