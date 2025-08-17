Глава Ростеха: Су-57 по многим параметрам превосходят зарубежные аналоги

Опубликовано 17 августа 2025, 14:271 мин.
Глава Ростеха: Су-57 по многим параметрам превосходят зарубежные аналогиУже используются в боевых условиях
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 демонстрирует превосходство над зарубежными аналогами благодаря своему применению в реальных боевых операциях. Об этом Чемезов заявил в эфире Первого канала.
Чемезов отметил высокий уровень интереса к российскому самолёту со стороны международных партнёров и наличие конкретных заказов. Он также подчеркнул, что разработка истребителей пятого поколения ведётся как в России, так и за рубежом, включая США. Однако, по словам главы Ростеха, российский Су-57 уже используется в реальных боевых действиях и обладает рядом преимуществ по сравнению с аналогами.
«Интерес у иностранных партнёров к нашему самолёту Су-57 очень большой. У нас уже есть конкретные заказчики. Сегодня многие страны занимаются созданием самолётов пятого поколения, в том числе и Соединённые Штаты, и Россия, но именно наш самолёт участвует в реальных боевых действиях. Он во многом превосходит аналоги», — отметил Сергей Чемезов.