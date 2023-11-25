Глава Сбера: каждый человек получит персонального помощника на основе ИИ

На конференции AI Journey Греф отметил, что развитие ИИ предоставит человечеству новые возможности, помогая в офисной работе, производстве, медицине, образовании и управлении. По его словам, цель заключается в обеспечении людей необходимыми знаниями и умениями для максимального использования новых технологий в своих интересах и во благо общества.

Греф выделил здравоохранение, образование и создание новых систем управления как области, где применение ИИ принесет наибольшие изменения и прорывы. Он подчеркнул, что технологии ИИ станут неотъемлемой частью повседневной жизни, помогая решать рутинные задачи и повышая эффективность в различных сферах.