Глава Сбера перечислил способы телефонного мошенничества

Согласно Грефу, мошенники активно взламывают социальные сети и мессенджеры, отправляя сообщения от имени друзей или коллег с просьбой перечислить небольшие суммы денег. После запроса личной информации или банковских данных, аферисты используют их для мошеннических целей.

Следующий распространенный метод — запугивание. Аферисты представляются сотрудниками полиции или ФСБ, требуя немедленной взятки или перевода на «безопасные» счета, которые, на самом деле, принадлежат мошенникам.

Греф также подчеркнул, что мошенники заставляют жертв совершать противозаконные действия, обещая вернуть деньги. Он привел случай, когда по их указаниям человек повредил банковское оборудование, однако деньги так и не были возвращены.

По словам Грефа, осторожность — залог безопасности. Он призвал быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, чтобы избежать не только финансовых потерь, но и возможных неприятных последствий для жертв афер.