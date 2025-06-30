Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ИИ пока не способен заменить человека

На ежегодном собрании акционеров он отметил, что хотя ИИ способен создавать новые решения и повышать качество процессов, говорить о полной замене живого участия человека в сложных задачах пока рано.

Греф подчеркнул, что роль человека в экономике и в таких организациях, как Сбербанк, останется важной еще на протяжении многих лет. Он уверен, что технологии изменят характер работы, но не отменят необходимость человеческого участия.

Также он выразил мнение, что даже при дальнейшем развитии машин и алгоритмов, клиенты все равно предпочтут общение с живыми людьми. ИИ, по словам Грефа, будет выполнять вспомогательные функции и работать на благо человека, а не вместо него.