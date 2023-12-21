Глава СПЧ рассказал, почему политиков не заменят искусственным интеллектом

Глава СПЧ рассказал, почему политиков не заменят искусственным интеллектомДело в решении
Валерий Фадеев, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, поделился мнением о применении искусственного интеллекта в решении прикладных задач, включая военные, но доверять ему полностью при принятии различных решений опасно, пишет ТАСС.
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Он выразил уверенность в целесообразности использования ИИ в различных сферах, включая управление беспилотниками, которые играют важную роль в военных операциях.
Однако, Фадеев предостерег от полного доверия ИИ в принятии решений, отметив опасность связанную с этим. Он подчеркнул, что необходимо оставаться трезвыми и использовать искусственный интеллект для решения задач, полезных для людей, избегая полной зависимости от него.
Помимо этого, глава СПЧ также высказал свое мнение о массовых изображениях, созданных нейросетями, называя их "банальной пошлятиной". Он подчеркнул важность освоения новой технологии с пользой для всех, вопреки повсеместной панике относительно ее создания и использования.