Глава СПЧ рассказал, почему политиков не заменят искусственным интеллектом

Он выразил уверенность в целесообразности использования ИИ в различных сферах, включая управление беспилотниками, которые играют важную роль в военных операциях.

Однако, Фадеев предостерег от полного доверия ИИ в принятии решений, отметив опасность связанную с этим. Он подчеркнул, что необходимо оставаться трезвыми и использовать искусственный интеллект для решения задач, полезных для людей, избегая полной зависимости от него.

Помимо этого, глава СПЧ также высказал свое мнение о массовых изображениях, созданных нейросетями, называя их "банальной пошлятиной". Он подчеркнул важность освоения новой технологии с пользой для всех, вопреки повсеместной панике относительно ее создания и использования.