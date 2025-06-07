Глава Т-банка назвал математику ключом к профессиям будущего

Опубликовано 07 июня 2025, 10:031 мин.
Глава Т-банка назвал математику ключом к профессиям будущегоОн связал успехи в жизни с основами точных наук
На пресс-конференции, посвященной первым результатам ЕГЭ-2025, глава Т-банка Станислав Близнюк отметил важную роль математического образования в формировании современных специалистов. По его словам, точные науки развивают мышление и помогают находить нестандартные решения, что особенно важно в условиях активного внедрения технологий.
Он подчеркнул, что несмотря на распространение искусственного интеллекта и цифровых инструментов, без фундаментальных знаний сложно достигать глубинного понимания задач и принимать ответственные решения. Именно школьные и студенческие годы, по его мнению, являются временем, когда нужно закладывать прочную интеллектуальную базу.
Близнюк отметил, что математическая подготовка позволяет человеку реализоваться в самых разных сферах — от науки и инженерии до финансов и маркетинга. Он сам, имея математическое образование, построил карьеру в банковской сфере, где эти знания помогают эффективно решать профессиональные задачи.