Глава «Вкусно и точка» оценил перспективы замены сотрудников роботами

Опубликовано 19 июля 2026, 22:201 мин.
Глава «Вкусно и точка» оценил перспективы замены сотрудников роботамиТехнологии будут использовать для автоматизации задач
Генеральный директор «Вкусно и точка» Олег Пароев в беседе с ТАСС сообщил, что современные роботы пока не могут полностью заменить сотрудников ресторанов сети. По его словам, главные ограничения связаны с работой в нестандартных ситуациях и общением с посетителями.
© Ferra.ru
По мнению Пароева, роботы могут использоваться для доставки заказов, автоматизации процессов, логистики и работы на складах. При этом полная замена персонала может привести к росту затрат и изменению формата обслуживания.
Компания продолжает внедрять технологии в процессы и мобильное приложение. По его словам, эти решения в основном остаются незаметными для клиентов, но помогают сотрудникам эффективнее выполнять задачи и уделять больше внимания гостям.