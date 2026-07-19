Глава «Вкусно и точка» оценил перспективы замены сотрудников роботами

По мнению Пароева, роботы могут использоваться для доставки заказов, автоматизации процессов, логистики и работы на складах. При этом полная замена персонала может привести к росту затрат и изменению формата обслуживания.

Компания продолжает внедрять технологии в процессы и мобильное приложение. По его словам, эти решения в основном остаются незаметными для клиентов, но помогают сотрудникам эффективнее выполнять задачи и уделять больше внимания гостям.