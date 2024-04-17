Главный радиочастотный центр перейдет на российские процессоры

В рамках этой стратегии предполагается замена процессоров на отечественные уже к 2025−2027 годам. Такие действия направлены на увеличение безопасности и доверенности системы, так как российские процессоры разрабатываются с учетом требований к защите данных.

Однако основной проблемой в настоящее время остается ограниченность отечественной компонентной базы из-за недостаточного спроса в прошлом. Это приводит к тому, что для производства отечественной техники не хватает качественных комплектующих. Минпромторг принимает меры по субсидированию отрасли, однако существуют сложности с получением финансирования для организации производства и приобретения комплектующих, отметил Сергей Темный.