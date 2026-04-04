Главный вызов внедрения ИИ назвали в Сбербанке

Опубликовано 04 апреля 2026, 14:311 мин.
Главный вызов внедрения ИИ назвали в СбербанкеОпасность связана с ролью человека в решениях
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости рассказал о главной проблеме внедрения искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, риск заключается не в автоматизации как таковой, а в возможном вытеснении человека из контуров принятия решений.
Сейчас технологии развиваются стремительно. Опасность возникает, когда люди начинают слепо делегировать ИИ анализ, оценку и выбор. Это может привести к снижению когнитивных способностей.
Как отметил Александр Ведяхин, проблема управляема. Искусственный интеллект следует рассматривать как инструмент, а не угрозу. Он помогает автоматизировать процессы, создавать новые продукты и повышать точность прогнозов.
Ранее зампред правления Сбербанка рассказал о сильных сторонах отечественного искусственного интеллекта по сравнению с иностранными разработками. По его словам, у России есть два основных преимущества в этой сфере.