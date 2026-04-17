Совет директоров АО «ГЛОНАСС» под руководством главы Минтранса Андрея Никитина одобрил план развития компании на ближайшие годы. Основной упор сделают на расширение сервисов в сфере интернета вещей. Это повысит прозрачность грузоперевозок и ускорит внедрение беспилотного транспорта на земле, воде и в воздухе. Также планируется создание решений для высокоточного управления движением и работы с большими объемами данных. На данный момент к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 13,6 млн транспортных средств. За весь период эксплуатации через неё поступило свыше 580 тыс. обращений в экстренные службы. Глава компании Алексей Райкевич сообщил, что за последние четыре года доля доходов от российских цифровых сервисов увеличилась с 6% до 30%. Он также отметил, что существующая технологическая платформа используется для развития направления беспилотного транспорта в стране.