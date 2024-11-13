В России
Опубликовано 13 ноября 2024, 13:01
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Голосовой помощник от VK получит новый голос

В 2025 году
Голосовой помощник VK «Маруся» в начале 2025 года получит новый голос.
Голосовой помощник от VK получит новый голос

© Ferra.ru

Новый голос для «Маруси» записала актриса, которая уже завершила около половины необходимых часов записи. В компании сообщили, что изменения были результатом полугодовых исследований, в ходе которых эксперты анализировали восприятие текущего голоса и его соответствие основным ценностям персонажа.

Основное внимание уделяли тому, как голос «Маруси» воспринимается пользователями и насколько он соответствует образу доброго и позитивного помощника. Для этого проводились как количественные, так и качественные исследования. Также специалисты сравнили звучание «Маруси» с конкурентами, чтобы убедиться, что новый голос будет максимально соответствовать ожиданиям пользователей.

Несмотря на изменения, в VK заверили, что «доброта, позитивный настрой и теплый обволакивающий тембр» останутся основными характеристиками голоса «Маруси».

Источник:VK
Автор:Ингела Воробьева
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