Голосовой помощник от VK получит новый голос

Новый голос для «Маруси» записала актриса, которая уже завершила около половины необходимых часов записи. В компании сообщили, что изменения были результатом полугодовых исследований, в ходе которых эксперты анализировали восприятие текущего голоса и его соответствие основным ценностям персонажа.

Основное внимание уделяли тому, как голос «Маруси» воспринимается пользователями и насколько он соответствует образу доброго и позитивного помощника. Для этого проводились как количественные, так и качественные исследования. Также специалисты сравнили звучание «Маруси» с конкурентами, чтобы убедиться, что новый голос будет максимально соответствовать ожиданиям пользователей.

Несмотря на изменения, в VK заверили, что «доброта, позитивный настрой и теплый обволакивающий тембр» останутся основными характеристиками голоса «Маруси».