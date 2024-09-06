Гонка дронов на фестивале ИИ RuCode пройдет в Ставрополе

Опубликовано 06 сентября 2024, 16:341 мин.
Гонка дронов на фестивале ИИ RuCode пройдет в Ставрополе19-20 октября 2024 года в Северо-Кавказском университете
Осенью 2024 года в Ставрополе пройдет финал всероссийского фестиваля искусственного интеллекта и алгоритмического программирования RuCode. Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), события будут проходить 19−20 октября на территории университета. В рамках фестиваля участники смогут насладиться уникальными музейными экспозициями, VR-лабораторией и поучаствовать в гонке дронов. Также предусмотрены мастер-классы от партнеров фестиваля, ярмарка вакансий и профориентационные занятия.
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В пресс-службе вуза отметили, что Финал RuCode соберет сильнейших студентов-программистов, которые будут соревноваться в различных направлениях, включая генеративный ИИ и его применение в бизнесе и госуправлении. Программа мероприятия также включает презентацию лучших решений по треку «Искусственный интеллект».
СКФУ активно развивает IT и ИИ направления, предлагая студентам образовательные модули и углубленное изучение профессиональных компетенций в этих областях, отметила заместитель проректора по образовательной деятельности Оксана Мезенцева.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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