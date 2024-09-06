Гонка дронов на фестивале ИИ RuCode пройдет в Ставрополе

В пресс-службе вуза отметили, что Финал RuCode соберет сильнейших студентов-программистов, которые будут соревноваться в различных направлениях, включая генеративный ИИ и его применение в бизнесе и госуправлении. Программа мероприятия также включает презентацию лучших решений по треку «Искусственный интеллект».

СКФУ активно развивает IT и ИИ направления, предлагая студентам образовательные модули и углубленное изучение профессиональных компетенций в этих областях, отметила заместитель проректора по образовательной деятельности Оксана Мезенцева.