Госдума обсудит стандарт шаурмы

По словам Владислава Давыдова, Государственная Дума соберет круглый стол для обсуждения безопасного питания, включая стандарт шаурмы. В обсуждении примут участие Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения и профильные эксперты.

Также, вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков добавил, что "дело нужно доводить до конца, потому что на кону уже не только здоровье людей, но и в буквальном смысле — жизнь"

Все это происходит на фоне участившихся случаев отравления шаурмой по всей России. Пару дней назад СМИ писали о случае смерти 23-летней девушки от отравления.