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19:59, 10 сентября 2023
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Госдума обсудит стандарт шаурмы

В обсуждении примут участие Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения и профильных эксперты

Вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков ("Новые люди") в беседе с РИА Новости, рассказал, что Государственная Дума обсудит стандарт шаурмы.

По словам Владислава Давыдова, Государственная Дума соберет круглый стол для обсуждения безопасного питания, включая стандарт шаурмы. В обсуждении примут участие Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения и профильные эксперты.

Также, вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков добавил, что "дело нужно доводить до конца, потому что на кону уже не только здоровье людей, но и в буквальном смысле — жизнь"

Все это происходит на фоне участившихся случаев отравления шаурмой по всей России. Пару дней назад СМИ писали о случае смерти 23-летней девушки от отравления.

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