Госдума одобрила классификацию информационных систем

Согласно проекту, государственные информационные системы (ГИС) определяются как совокупность данных единого назначения и технологий их обработки, созданных для выполнения функций госорганов, госкорпораций или публично-правовых компаний. Закон вводит новые понятия: «государственная цифровая платформа», «государственный информационный ресурс» и «ведомственный сервис».

Классификация разделяет все информационные системы на четыре типа. Первый включает федеральные и региональные ГИС, созданные на основании соответствующих нормативных актов. Второй тип — муниципальные системы, разработанные для органов местного самоуправления. Третий охватывает ведомственные ИС, используемые для внутренней работы госструктур. Четвертый тип объединяет все остальные системы, не попадающие в первые три категории.

Как отмечают авторы инициативы, новые нормы позволят упорядочить процесс создания и учета государственных информационных систем. Это должно повысить эффективность их использования и упростить управление цифровой инфраструктурой.