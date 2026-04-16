Опубликовано 16 апреля 2026, 13:04
Госдума одобрила смягчение правил для тестирования ИИ

Срок экспериментов увеличат до пяти лет
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций для искусственного интеллекта (ИИ). Председатель комитета по экономической политике Максим Топилин пояснил, что сейчас обязательный «правовой барьер» сужает возможности для тестирования ИИ, пишет ТАСС.
Новый законопроект убирает этот барьер. Это позволит апробировать ИИ там, где нормативная база еще не сложилась. В частности, речь идет об эксплуатации беспилотной наземной техники в аэропортах и обработке промышленных данных в условиях, близких к реальным, но с четкими правилами.

Также предлагается увеличить максимальный срок экспериментального правового режима с трех до пяти лет. Пятилетний горизонт даст больше данных для создания полноценной нормативной базы и снизит нагрузку из-за частых продлений, отметил Топилин.