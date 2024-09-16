Госдума рассмотрит законопроект о защите голоса от ИИ

Разработчики законопроекта, среди которых сенаторы Андрей Клишас, Артем Шейкин, Наталья Кувшинова, Руслан Смашнев и депутат Даниил Бессарабов, предлагают, чтобы использование голосовых записей, включая имитацию или синтез речи, осуществлялось только с согласия владельца. Это нововведение направлено на защиту личных неимущественных прав граждан.

По словам Артема Шейкина, текущие законы не охраняют право на голос, что усложняет правовое регулирование. Новый закон устранит этот пробел и закрепит необходимость получения согласия на использование голоса.

После смерти гражданина его голос может использоваться только с согласия ближайших родственников. Законопроект также уточняет случаи, когда согласие не требуется, например, при записи на публичных мероприятиях. Нарушение требований закона приведет к изъятию и уничтожению записей по решению суда.