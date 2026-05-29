Госдума упростит экспериментальные правовые режимы для ИИ

Опубликовано 29 мая 2026, 17:051 мин.
Госдума упростит экспериментальные правовые режимы для ИИСрок тестирования технологий увеличат
Комитет Госдумы по экономической политике поддержал ко второму чтению законопроект об упрощении экспериментальных правовых режимов (ЭПР) для технологий искусственного интеллекта (ИИ). Рассмотреть документ планируют 10 июня, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Инициатива касается сфер, где пока нет полноценного регулирования. В их числе использование беспилотной наземной техники в аэропортах и обработка промышленных данных. Законопроект предлагает отказаться от обязательного условия о наличии «правового барьера» для запуска ЭПР.
Также предлагается увеличить максимальный срок действия экспериментальных режимов с трех до пяти лет. По мнению авторов инициативы, это позволит дольше тестировать технологии, оценивать их безопасность и готовить изменения в законодательство для дальнейшего внедрения решений на базе ИИ.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: