Госкомпании инвестируют в отечественное ПО почти в 16 раз больше чем в 2019 году

Сумма инвестиций составляет около 188,9 миллиарда рублей.

Илья Массух отмечает, что за период с 2019 по 2023 год доля инвестиций в отечественное ПО сильно выросла, составив 87,82% от общих затрат на программное обеспечение, в сравнении с 23,98% в 2019 году.

Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области, подчеркнул, что проблемы с качеством российского программного обеспечения остаются актуальными. Одной из основных сложностей является недостаточная совместимость этого ПО с другими программами и периферийными устройствами.