Опубликовано 11 августа 2025, 17:391 мин.
«Госуслуги» масштабируют успешный эксперимент: что изменится?Упрощение процедур и снижение бюрократии
Портал «Госуслуги» ждёт масштабное обновление, в рамках которого значительно расширится функционал сервиса «Жизненные ситуации». Это решение принято после успешного эксперимента, который показал, что такой подход упрощает взаимодействие граждан с государственными услугами.
Эксперт Александра Пожарская в беседе с 360.ru рассказала, что нововведения позволят пользователям быстрее получать услуги и сократят уровень стресса. Кроме того, изменения могут положительно повлиять на экологию — благодаря уменьшению количества бумажных документов. Основные данные граждан уже хранятся в их личных кабинетах, что избавит от необходимости повторно собирать справки.
Для тех, кто не имеет доступа к интернету, сохранятся традиционные многофункциональные центры.