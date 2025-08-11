«Госуслуги» масштабируют успешный эксперимент: что изменится?

Эксперт Александра Пожарская в беседе с 360.ru рассказала, что нововведения позволят пользователям быстрее получать услуги и сократят уровень стресса. Кроме того, изменения могут положительно повлиять на экологию — благодаря уменьшению количества бумажных документов. Основные данные граждан уже хранятся в их личных кабинетах, что избавит от необходимости повторно собирать справки.

Для тех, кто не имеет доступа к интернету, сохранятся традиционные многофункциональные центры.