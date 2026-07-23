В России
Опубликовано 23 июля 2026, 22:04
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«Госуслуги» получат функции социальной сети

Портал планируют развивать до 2035 года
В России обсуждается стратегия развития портала «Госуслуги» до 2035 года. В рамках концепции сервис может расширить возможности и стать цифровой платформой не только для получения государственных услуг, но и для повседневного общения, пишут «Известия».
«Госуслуги» получат функции социальной сети

© Ferra.ru

Одним из предложений является создание внутри портала социальной сети с публикациями, тематическими и местными сообществами. Также рассматриваются семейные функции: чаты для родственников, общий календарь и оформление услуг за близких.

Кроме того, на платформе может появиться раздел с культурными, спортивными, туристическими и волонтерскими мероприятиями. Пользователи смогут создавать события, получать рекомендации и участвовать в системе достижений.

Разработчики отмечают, что преимущество «Госуслуг» заключается в подтвержденных аккаунтах пользователей, что позволяет создавать более защищенное взаимодействие между гражданами, организациями и государством.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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