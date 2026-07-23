«Госуслуги» получат функции социальной сети

Опубликовано 23 июля 2026, 22:041 мин.
«Госуслуги» получат функции социальной сетиПортал планируют развивать до 2035 года
В России обсуждается стратегия развития портала «Госуслуги» до 2035 года. В рамках концепции сервис может расширить возможности и стать цифровой платформой не только для получения государственных услуг, но и для повседневного общения, пишут «Известия».
© Ferra.ru
Одним из предложений является создание внутри портала социальной сети с публикациями, тематическими и местными сообществами. Также рассматриваются семейные функции: чаты для родственников, общий календарь и оформление услуг за близких.
Кроме того, на платформе может появиться раздел с культурными, спортивными, туристическими и волонтерскими мероприятиями. Пользователи смогут создавать события, получать рекомендации и участвовать в системе достижений.
Разработчики отмечают, что преимущество «Госуслуг» заключается в подтвержденных аккаунтах пользователей, что позволяет создавать более защищенное взаимодействие между гражданами, организациями и государством.