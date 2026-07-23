«Госуслуги» получат функции социальной сети

Одним из предложений является создание внутри портала социальной сети с публикациями, тематическими и местными сообществами. Также рассматриваются семейные функции: чаты для родственников, общий календарь и оформление услуг за близких.

Кроме того, на платформе может появиться раздел с культурными, спортивными, туристическими и волонтерскими мероприятиями. Пользователи смогут создавать события, получать рекомендации и участвовать в системе достижений.

Разработчики отмечают, что преимущество «Госуслуг» заключается в подтвержденных аккаунтах пользователей, что позволяет создавать более защищенное взаимодействие между гражданами, организациями и государством.